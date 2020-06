Lauda-Mitarbeiter wollen am Donnerstag demonstrieren

Lauda-Beschäftigte sehen bei Schließung der Basis in Wien keine Chance auf neue Jobs und wollen daher am Donnerstag Demonstrieren. Rund 500 Personen sind betroffen.

Nach dem bisherigen Scheitern der KV-Verhandlungen bei Laudamotion wollen die betroffenen Piloten und Flugbegleiter am Dienstagvormittag mit einer Demonstration in Wien auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam machen, damit es vielleicht doch noch zur Einigung zwischen der Gewerkschaft vida und der Wirtschaftskammer kommt und die Schließung der Lauda-Basis in Wien abgewendet wird.