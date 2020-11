Laternenfeste der Wiener Kindergärten rund um Martini

Auch dieses Jahr finden rund um den 11. November Laternenfeste in Wien statt. In den Kindergärten der Stadt wurde schon fleißig dafür gebastelt.

In den vergangenen Wochen wurden in den Wiener Kindergärten mit viel Vorfreude bunte und kreative Laternen von den Kindern gestaltet. Die Pädagogen werden mit den Kleinen in den jeweiligen Gruppen Lichterfeste anlässlich dem Martinstag am 11. November feiern, das schimmernde Kerzenlicht lässt bereits einen ersten Hinweis auf die bevorstehende Adventzeit erahnen.

Weitergabe von Traditionen wichtig

Die Aktivitäten in den Wiener Kindergärten in der kälteren Jahreszeit sind vielfältig, es werden beispielsweise gemeinsam Geschichten gelesen und erzählt, die dunkler werdenen Tage werden für ein Schattentheater genutzt oder es wird gemeinsam einem Hörspiel gelauscht. In dieser Zeit wird mit Kindern auch verstärkt thematisiert, was es bedeutet, für einander da zu sein. Mädchen und Buben setzen sich mit den Themen "Teilen" und "Freundschaft" auseinander.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und der Abteilungsleiterin der Stadt Wien - Kindergärten Daniela Cochlár liegt das Weitergeben von Traditionen am Herzen: "Das Feiern von Festen hat in den Wiener Kindergärten große Bedeutung. Bei der Vorbereitung und während der Feiern sind die Kinder aktiv miteingebunden und können wichtige Erfahrungen in der Gemeinschaft der Kindergartengruppe erleben einander zu helfen und miteinander schöne, stimmungsvolle Momente zu teilen legt wichtige Grundsteine für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft."