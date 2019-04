"Latente Bedrohung durch Terrorismus": Grenzkontrollen werden verlängert

Kickl hat in einem Schreiben an die EU-Kommission angekündigt, dass die befristeten Grenzkontrollen bis November verlängert werden sollen. Begründet hat er dies unter anderem durch eine "latente Bedrohung durch den Terrorismus".

Österreich wird seine Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien zumindest bis November beibehalten. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat in einem der APA vorliegenden Schreiben an die EU-Kommission angekündigt, die bis 12. Mai befristeten Kontrollen um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern. Auch Frankreich und Deutschland wollen die 2015 eingeführten Grenzkontrollen fortsetzen.

Die aktuelle Verlängerung begründet Kickl in dem mit 6. April datierten Schreiben an die EU-Kommission sowie an die Innenminister der Schengen-Partner mit nach wie vor zu hohen Zahlen illegaler Migranten. Außerdem gebe es in der gesamten EU eine “latente Bedrohung durch den Terrorismus”, weil nach der Niederlage des “Islamischen Staates” die Rückkehr von “Foreign Terrorist Fighters” aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak drohe.