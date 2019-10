Last Minute Sieg für Rapid Wien: Stimmen zum Spiel

Am Samstag konnte Rapid Wien das Spiel gegen Mattersburg für sich entscheiden. Grund dafür war ein Eigentor von Mattersburg in der letzten Minute. Hier finden Sie die Stimmen zum Spiel.

Rapid Wien siegt über Mattersburg: Stimmen zum Spiel

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wir sind sehr froh über den Sieg. Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser, haben nichts zugelassen. Der Sieg ist hochverdient und spricht für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Wir haben jetzt in den letzten zwei Spielen immer Rückstände gut weggesteckt, diesmal hat es auch für einen Sieg gereicht. Das spricht für die mentale Stärke der Mannschaft. Vor uns liegen zwei schöne Wochen. Schobesberger wollte ich eigentlich gar nicht bringen, weil er nicht ganz fit war, aber mir fehlen die Optionen."

Franz Ponweiser (Mattersburg-Trainer): "Gratulation an Rapid und Didi Kühbauer. Wir wussten, dass Rapid das Spiel bestimmen wird. Wir wollten ihnen einen heißen Kampf entgegenbringen, ich denke, das ist uns gut gelungen. Das 1:1 kurz vor der Pause war sehr bitter. In der letzten Viertelstunde haben wir im Spielaufbau falsche Entscheidungen getroffen. Das 2:3 für Rapid war sehr glücklich, es war nicht unser Plan, die Führungen nur zu verwalten. Wir haben viele Fehler gemacht und sind so unter Druck gekommen."