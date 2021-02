LASK gegen Rapid Wien: Die Stimmen zum Spiel

Fußball-Vizemeister Rapid Wien hat am Sonntag seinen Ruf als Angstgegner des LASK untermauert. Mit ihrem "Ping-Pong-Spiel" konnten die Wiener am Sonntag zweimal einnetzen.

Das 2:1 der Hütteldorfer in Pasching bedeutete den fünften Sieg in Folge über die Oberösterreicher, die als Tabellenvierter schon sechs Punkte hinter Rapid und sieben Zähler hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg liegen und aus den jüngsten fünf Runden nur vier Punkte holten.

Rapid Wien mit "Ping-Pong-Spiel"

Rapid wendet gegen den LASK regelmäßig einen "Kick and Rush"-Stil an, mit dem die Oberösterreicher einfach nicht zurechtkommen, wie Trainer Dominik Thalhammer gestand. "Als Mannschaft ist es nicht leicht, sich darauf einzustellen. Wir versuchen anzupressen und es kommt immer ein langer Ball auf Kara, der ein Unterschiedspieler ist und Bälle unglaublich gut verteidigt. Da kommt man einfach nicht in einen Rhythmus rein."

Thalhammer sprach in diesem Zusammenhang von einem "Ping-Pong-Spiel" des Gegners. "Es ist Rapid vor allem in der ersten Hälfte gelungen, dass wir uns in lange, zweite Bälle haben verwickeln lassen." Der Coach zeigte sich verwundert darüber, dass Rapid fast gänzlich auf einen Aufbau mittels Kurzpassspiel verzichtete. "Dass sie jeden Ball nach vorne geschossen haben, war schon überraschend, aber legitim."

LASK mit suboptimalem Start

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Wir sind nicht optimal gestartet. Nach dem 1:2 haben wir das Spiel mehr in den Griff bekommen, vor allem in der zweiten Hälfte. Wir haben gewusst, wenn wir dieses Ping-Pong-Spiel von Rapid mitmachen mit den langen Bällen, wird Rapid Vorteile haben. Es ist Rapid vor allem in der ersten Hälfte gelungen, dass wir uns in lange, zweite Bälle haben verwickeln lassen. Meine Mannschaft hat vor allem in der zweiten Hälfte extreme Moral und extremen Willen gezeigt, das Spiel noch zu drehen. Wir hatten auch die eine oder andere Chance, sind aber für unser Bemühen nicht belohnt worden."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Es war ein verdienter Sieg. Es war ein zweikampfintensives Spiel mit vielen hohen und zweite Bällen, wir haben wenig zugelassen. Meine Mannschaft hat alles erfüllt, was man hier gegen den LASK bringen muss. Die Mannschaft hat einen unglaublich großen Teamgeist. Wir werden uns jetzt nicht großartig hinstellen und sagen, wir haben den Fußball neu erfunden. Wir werden den Ball weiterhin flach halten."