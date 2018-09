LASK gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Es war sicherlich keine Glanzleistung der Wiener Austria, dennoch war der 3:0 Sieg vom LASK mehr als verdient. Die Linzer setzen sich damit auf Platz zwei der Tabelle fest.

Wiener Austria kam nicht ins Spiel

Thomas Letsch (Trainer Austria): “Glückwunsch an den LASK zum verdienten Sieg. Der LASK war sehr stark, war von der ersten Minute an extrem aggressiv und hat uns nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das war das eine, das andere war, dass unsere Leistung extrem schlecht war. Wir haben immer nur reagiert, statt agiert. Der LASK war immer einen Schritt schneller, auch gedanklich. In der zweiten Halbzeit war es einen Tick ausgeglichener. Wir waren etwas besser, aber nicht gut. Wir müssen uns genau überlegen, was schief gelaufen ist nach dem letzten Spiel. Wir waren ja auf dem Weg nach oben.”