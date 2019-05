LASK fixiert endgültig den Vizemeistertitel

Nach drei Unentschieden in den vorangegangenen Saisonduellen feiert der LASK am vorletzten Spieltag im vierten Duell gegen St. Pölten den ersten Sieg. Das Goldtor von James Holland hatte allerdings einen kleinen Schönheitsfehler.

Für die SKN-Fans gab’s vor dem Spiel schon Grund zum Jubel: Ihre Nummer 1, Torhüter Christoph Riegler, hat seinen 2020 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. In den ersten Spielminuten hatten sie dann wenig zu feiern, denn die Oberösterreicher übernahmen sofort das Kommando. Schon in der zweiten Minute hätte Speerspitze Klauss (eindeutig offensiver als Thomas Goiginger und Samuel Tetteh an den Flanken) die Linzer in Führung bringen können, schob allein auf Riegler zustürmend, den Ball aber am langen Eck vorbei. In der 9. Minute kam dann Goiginger bei einem scharfen Stanglpass von Maximilian Ullmann knapp zu spät. Hier hätte Riegler nicht mehr eingreifen können. Die St. Pöltner wurden erstmals in der 17. Minute gefährlich, als Danijel Petrovic nach einer Freistoßflanke von Michael Ambichl einen Kopfball knapp vorbei setzte. Gegen Ende der ersten Hälfte präsentierten sich die „Wölfe“ des SKN aber bissiger. Zunächst setzte Rene Gartler einen richtig guten Schuss ab, den Thomas Gehbauer allerdings entschärfen konnte (37.). Fünf Minuten danach versuchte es auch Martin Rasner von der Strafraumgrenze, dessen Versuch streichte knapp am Gehäuse der Linzer vorbei.