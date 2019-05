Laser-Attacke auf Maschine in Luxemburg: Flieger kam aus Wien

Am Donnerstag wurde der Pilot eines Passagierflugzeuges der Luxair beim Landeanflug mit einem grünen Laser geblendet. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bisher erfolglos.

Der Pilot eines Passagierflugzeuges der Luxair ist beim Landeanflug auf den Flughafen Luxemburg mit einem grünen Laser geblendet worden. Die Maschine, die in Wien gestartet war, konnte am späten Donnerstagabend sicher landen, wie ein Polizeisprecher im auf deutscher Seite gelegenen Trier (Rheinland-Pfalz) am Freitag mitteilte.