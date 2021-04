Langzeitfolgen: Vorsicht bei FSME bei Kindern

Kinderärzte warnen vor den Langzeitfolgen einer FSME-Erkrankung. Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen können bleiben.

FSME: Häufigkeit der Langzeitfolgen nicht geklärt

Wie oft Langzeitfolgen vorkommen, sei noch nicht geklärt. In manchen Studien sei von bis zu zwei Dritteln die Rede. Häufig beobachtete Symptome seien Kopfschmerzen, Müdigkeit und kognitive Einschränkungen. Eltern würden auch von andauernden Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefiziten bei etwa einem Viertel der betroffenen Kinder berichten.

215 Menschen im letzten Jahr an FSME erkrankt

2020 waren den Angaben zufolge 34 der 215 insgesamt an FSME-erkrankten Personen in Österreich Kinder unter 14 Jahre. Der jüngste Patient war 18 Monate alt. Der jüngste Mensch, bei dem je eine FSME-Infektion nachgewiesen wurde, sei ein 17 Tage alter Säugling gewesen. Selten erkranken Kinder auch akut schwer: 2018 erlitten zwei Kinder eine schwere Meningoenzephalitis, eine Entzündung des Gehirns und der Gehirnhäute, 2019 wurden sechs Fälle, 2020 sogar 14 Fälle registriert. Intensivmedizinische Betreuung und Rehabilitations-Aufenthalte waren erforderlich.

Warum Kinder in den FSME-Statistiken eher unterrepräsentiert sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Symptome bei jüngeren Kindern erscheinen oft unspezifisch, dadurch sei die "Zeckenkrankheit" in diesen Altersgruppen möglicherweise unterdiagnostiziert.

Zecken gibt es überall

"Gerade während der Covid-19-Pandemie halten sich Erwachsene und Kinder vermehrt im Freien auf und bieten sich dadurch den Zecken häufiger als sonst als Wirt an", sagte Waltl. "Zecken gibt es ja nicht nur im Wald oder auf Wiesen, man findet sie auch in der Stadt, auf Spielplätzen und rund um das Schwimmbad. Kinder sind sogar besonders exponiert, da sich Zecken hauptsächlich in niedriger Vegetation aufhalten und selten höher als einen Meter über den Boden hinaufkommen."