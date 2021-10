Langzeitarbeitslosigkeit bleibt Herausforderung

Auch, wenn die Arbeitslosenzahlen nach der Coronakrise nun wieder das Niveau von Herbst 2019 erreicht haben, ist die Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin hoch.

Die Arbeitslosenzahlen haben nach der Coronakrise nun wieder das Niveau von Herbst 2019 erreicht. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist aber weiterhin hoch und für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die größte Herausforderung. Man stelle "2022 mehr als 500 Millionen Euro bereit, um Langzeitarbeitslose beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen", so Kocher am Montag in einer Aussendung.