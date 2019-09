Langer Tag der Flucht: Gratis Führung im Wiener Volkskundemuseum

Im Rahmen des "Langen Tags der Flucht" laden "Start with a Friend Austria" und das Volkskundemuseum am 27. September zu einer kostenlosen Führung durch die Ausstellung "Die Küsten Österreichs" ein.

Kostenlose Führung am "Langen Tag der Flucht" in Wien

Einer der Kuratoren der Ausstellung ist Ramin Siawash. Er und zwei weitere Kuratoren werden die Besucher durch das Museum begleiten und die Ausstellung erläutern. Ramin Siawash stammt aus Afghanistan und lebt nunmehr seit knapp vier Jahren in Österreich. Er hat auf einer Schweizer Privat-Universität in Kabul Business Administration, Journalismus und IT studiert und eine Schule für Frauen mit Bildungsmangel gegründet. In Österreich ist er seit Anfang 2016 Moderator von zwei wöchentlichen Radiosendungen bei Radio Orange 94.0, arbeitet als Journalist und als Kurator beim Volkskundemuseum. Er ist als Botschafter für das Österreichische Rote Kreuz aktiv, Teil des „projektXchange“ und Student an der Universität Wien.