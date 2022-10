Neun Schriftsteller aus neun Ländern sind bei der "Langen Nacht der Literatur" in Wien dabei.

Neun Schriftsteller aus neun Ländern sind bei der "Langen Nacht der Literatur" in Wien dabei. ©pixabay.com (Sujet)

Neun Schriftsteller aus neun Ländern sind bei der "Langen Nacht der Literatur" in Wien dabei. ©pixabay.com (Sujet)

"Lange Nacht der Literatur" am 21. Oktober in Wien

Das Tschechische Zentrum veranstaltet am 21. Oktober bei der "Langen Nacht der Literatur" einen Lese-Reigen in verschiedenen Kulturinstituten in Wien.

Unter dem Motto "Frieden" geht am 21. Oktober die erste "Lange Nacht der Literatur" mit neun Autorinnen und Autoren aus neun Ländern über die Bühne. Initiiert vom Tschechischen Zentrum Wien anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft finden dabei zwischen 18 und 23 Uhr Lesungen in unterschiedlichen Kulturinstituten in der Bundeshauptstadt statt.

Neun Schriftsteller bei "Langer Nacht der Literatur" in Wien

Nach der Eröffnung im Tschechischen Zentrum Wien mit Lesungen von Adrian Grima (Malta) und Jaroslav Rudiš geht es um 19.30 Uhr ins Polnische Institut Wien, wo die polnische Autorin Magdalena Marszałkowska und ihre schwedische Kollegin Cecilia Hansson aus ihren Texten lesen werden. Parallel stehen im Slowakischen Institut Maria Hatala (Slowakei) und die Slowenin Tamara Štajner auf der Bühne, während die Übersetzerin Annemarie Emeder im Institut français aus Gemma Salems Werk "Wo sind die, die deine Seele liebt?" vorträgt. Um 21 Uhr steht im Collegium Hungaricum Ferenc Barnás auf dem Programm, im Tschechischen Zentrum lesen Sarah Kuratle aus der Schweiz und erneut Jaroslav Rudiš. Im Anschluss kommen alle Autorinnen und Autoren zum Ausklang wieder ins Tschechische Zentrum zurück.