Landwirtschaft leidet unter enormer Trockenheit

Vor allem im Osten Österreichs gibt es heuer bereits massive Niederschlagsdefizite. Viele Agrargebiete hoffen deswegen auf den dringend notwendigen Regen.

Die Trockenheit im Osten Österreichs unter der die Landwirtschaft heuer zum Teil schon leidet wird kommende Woche nicht so recht enden. “Die Not wird gemildert aber die Krise ist nicht vorbei”, sagte ZAMG-Meteorologe Thomas Krennert am Sonntag im APA-Gespräch. Nach den aktuellsten Modellen werden für die betroffenen Regionen am Montag demnach nur zwei bis fünf Liter Regen je Quadratmeter erwartet.