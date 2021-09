Hier sind bosnische Muslime beim Schächten von Opferschafen in Sarajevo zu sehen. Das Schächten von Tieren ohne Betäubung ist in Österreich nicht erlaubt oder ist bei rituellen Schlachtungen ohne unnötige Leiden für das Tier durchzuführen.

Hier sind bosnische Muslime beim Schächten von Opferschafen in Sarajevo zu sehen. Das Schächten von Tieren ohne Betäubung ist in Österreich nicht erlaubt oder ist bei rituellen Schlachtungen ohne unnötige Leiden für das Tier durchzuführen. ©DPA/Symbolbild

Hier sind bosnische Muslime beim Schächten von Opferschafen in Sarajevo zu sehen. Das Schächten von Tieren ohne Betäubung ist in Österreich nicht erlaubt oder ist bei rituellen Schlachtungen ohne unnötige Leiden für das Tier durchzuführen. ©DPA/Symbolbild

Landesrat Waldhäusl ortet "Schächtskandal" in NÖ

Am Dienstag ortete Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl einen "Schächtskandal in Niederösterreich". Der Freiheitliche kündigte eine Anzeige wegen Tierquälerei unter anderem gegen einen Betrieb aus dem Bezirk Korneuburg an.

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl kündigte per Aussendung Anzeige wegen Tierquälerei unter anderem gegen einen im Bezirk Korneuburg ansässigen Betrieb an. Weiters forderte er vom Bund "ein generelles Schächtverbot" ein: "Bei diesem immer wiederkehrenden schrecklichen Tierleid ist es für mich mit jeglicher Religionsfreiheit vorbei."

Videomaterial von Schächtvorgang

Laut Waldhäusl ist Videomaterial aufgetaucht, das zeigt, dass bei einem Schächtvorgang in Niederösterreich nachweislich nicht wie notwendig ein Tierarzt anwesend war. Der Landesrat verfügt außerdem über belastende Hinweise gegen einen Betrieb im Bezirk Korneuburg. "Aktuell schächtet man dort offenbar - ohne Genehmigung - unzählige Schafe ohne die vorgeschriebene Betäubung mittels Bolzenschussgerät. Im Rahmen einer Kontrolle bei der Tierkörperverwertung Saria ist man darauf gestoßen, dass keinerlei dahingehende Spuren ersichtlich sind." Neben einer Anzeige, die noch am Dienstag erstattet werden soll, hielt der Landespolitiker fest, auch die "zuständige Fachabteilung zur restlosen Klärung der Umstände" angewiesen zu haben.

Mückstein zum Handeln aufgefordert

Zum Handeln aufgefordert wurde von Waldhäusl nicht zuletzt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Diese beiden Fälle beweisen einmal mehr, welche Zustände in unserem Land vorherrschen und dem Schächttourismus damit Vorschub leisten."