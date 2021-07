Landeskriminalamt Wien mit Erfolg gegen internationale Tätergruppe

Eine Tätergruppe, die international unterwegs war, wurde unter anderem vom Landeskriminalamt Wien ausgeforscht. Drei Männer werden verdächtigt, hinter mehr als 20 Wohnungseinbrüchen in Wien sowie Graz zu stecken.

Verdacht: Über 20 Wohnungseinbrüche

Der Verdacht besagt demnach, dass die Tatverdächtigen - drei an der Zahl - vor über zwei Jahren in Wien sowie Graz mehr als 20 Wohungseinbrüche verübt haben - und das in einem Zeitraum von ein paar Tagen. Die Festnahme eines 16 Jahre alten Kroaten erfolgte in Frankreich - und zwar während eines Wohnungseinbruchs. Die Auslieferung nach Österreich fand statt, eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe gab es auch. Ebenfalls in Frankreich über die Bühne gegangen ist die Verhaftung eines 24 Jahre alten Serben. Das Landeskriminalamt empfing ihn vergangenes Monat von französischen Fahndern. Der dritte Tatverdächtige erlebte seine Verhaftung im Zuge eines versuchten Wohnungseinbruchs - auch auf französischem Boden.