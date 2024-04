Landeshauptleute-Konferenz in Niederösterreich

Die Landeshauptleute-Konferenz wird in dieser Woche in St. Pölten, unter der Leitung Niederösterreichs, abgehalten. Die Veranstalterin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP, beabsichtigt, die Schwerpunkte auf Ehrenamt, Europa und Eigentum zu legen.

Das Zusammentreffen der Landeshauptleute startet am heutigen Dienstag mit vorbereitenden Gesprächen und einem Abendessen im gemeinsamen Rahmen. Für den Mittwoch sind die Sitzung im Landhaus und eine Pressekonferenz am Mittag vorgesehen.

LH-Konferenz: Mikl-Leitner für mehr Förderung von Eigentum

Mit der Übernahme des Vorsitzes von Kärnten hat Mikl-Leitner "drei Es" als Schwerpunktthemen genannt: "Ehrenamt stärken, Europa auf Kernwerte rückbesinnen und Eigentum fördern". In puncto Eigentum habe es mit dem Beschluss des ersten Teils des Wohnbau-Pakets im Bund und einer ersten Lockerung der Kreditvergaberichtlinien (KIM-Verordnung) "positive Schritte" gegeben, "um Menschen die Schaffung von Eigenheimen zu erleichtern. Wir müssen hier aber noch weitergehen, wenn wir verhindern wollen, dass sich immer mehr Landsleute ihre Wohnbaukredite bei deutschen Banken aufnehmen, weil es bei unseren Nachbarn diese überschießenden Regulative nicht gibt", teilte die Landeshauptfrau auf Anfrage mit.

Weiters betonte Mikl-Leitner, "Europa muss wieder wettbewerbsfähiger gegenüber den USA und Asien werden und für seine wirtschaftlichen Interessen in der Welt selbstbewusster und nachdrücklicher eintreten". Außerdem soll ehrenamtliches Engagement weiter gestärkt werden, kündigte Niederösterreichs Landeshauptfrau entsprechende Beschlüsse in der Landeshauptleute-Konferenz an.