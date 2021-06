Landbauer wird zum Obmann der FPÖ NÖ gewählt

Udo Landbauer wird heute erstmals zum Obmann der FPÖ Niederösterreich gewählt. Er übernahm das Amt aber bereits 2018 als Doppelspitze mit Walter Rosenkranz.

Udo Landbauer wird am Samstag beim 35. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Niederösterreich in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) erstmals zum Obmann gewählt. Der 35-Jährige übt diese Funktion bereits seit 2018 aus. Auch der neue Bundesparteichef Herbert Kickl und Landesrat Gottfried Waldhäusl werden bei der Veranstaltung in der Messe Wieselburg Reden halten. Rund 500 Delegierte werden erwartet.