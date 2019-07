Lagerhalle in NÖ stand in Vollbrand

Weil zwei Fässer mit Lösungsmittel in Brand gerieten, stand eine Lagerhalle eines Chemieunternehmens in Fischamend am Montag in Flammen.

Gegen 8.00 Uhr hatten Anrainer die Einsatzkräfte über einen Brand auf dem Firmengelände verständigt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, Dutzende Notrufe gingen ein. Laut den Meldungen soll es einen Knall gegeben haben. Die Polizei berichtete von einer explosionsartigen Verpuffung bei Umpumparbeiten von Toluol, einer farblosen Flüssigkeit, die Benzol enthält.

Ein 59-jähriger Mitarbeiter erlitt Brandverletzungen am Kopf. Er wurde in das Landesklinikum Baden transportiert.

Die Lagerhalle war bei Eintreffen der Feuerwehren in Vollbrand gestanden. Bei der Bekämpfung der Flammen wurden Wasserwerfer und spezieller Löschschaum eingesetzt. Wasser wurde von der Fischa zu den Fahrzeugen der Helfer gepumpt. Um eine Umweltgefährdung durch Löschwasser zu verhindern, wurde im Fluss eine Ölsperre errichtet, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hallen auf dem Areal des Betriebs wurde verhindert. Neun Feuerwehren mit 90 Mitgliedern waren ausgerückt. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich entstand erheblicher Sachschaden an der Produktionshalle und an einer Sicherheitsschleuse.