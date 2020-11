Lage laut Anschober "nach wie vor auf dramatisch hohem Niveau"

Laut Anschober ist die aktuelle Lage "nach wie vor auf dramatisch hohem Niveau". Die Überlastund der Intensivstationen dürfe kein Dauerzustand werden.

"Die Zahl der Neuinfektionen sinkt damit auch am 13. Tag des Lockdowns weiterhin, ist aber nach wie vor auf dramatisch hohem Niveau, die Lage ist weiterhin sehr ernst", kommentierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag die aktuellen Daten. Falls die Zahlen in den Spitälern nicht weiter steigen, könnten wir das Überschreiten der Kapazitäten bis hin zu dann drohenden Triagen verhindern.