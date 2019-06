Lärmgebühren am Flughafen Wien: Laute Flugzeuge sollen teurer werden

Der Flughafen Wien wird seine Lärmgebühren ändern. Ab 2020 sollen laute Flugzeuge teurer werden.

Der Flughafen Wien ändert seine Lärmgebühren. Ab 2020 sollen laute Flugzeuge teurer und leise Flugzeuge billiger werden, kündigte der Vorstand am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Mit bis zu 1.000 Euro pro Flug für besonders alte Flugzeuge sollen insgesamt 11 Mio. Euro eingenommen werden, die dann Airlines zugutekommen, die in eine moderne Flotte mit leiseren Jets investieren. Auch Flugzeuge, die bei der Landung eine Kurve fliegen und so Wohngebiet meiden können, sollen finanziell entlastet werden.

Bis in Wien die ersten Bagger für den Bau der dritten Start- und Landebahn anrollen, werde es noch einige Jahre dauern. Neben der Bundesstraße müsse auch eine Pipeline der OMV verlegt werden und ein Hügel mit 200 Mio. Kubikmeter Erde abgetragen werden. “Die Piste selber ist nur das Schlagobers-Häubchen am Kaffee”, sagte Ofner.

Auch rechtlich gibt es noch Hürden. So würden sich nach Parndorf nun auch die Gemeinden Bruckneudorf und Neusiedl am See in der Umweltverträglichkeitsprüfung übergangen fühlen. Diese würden unnötigerweise “Sand in das Getriebe streuen” und das UVP-Verfahren um weitere Hunderttausende Euro verteuern, so Ofner.