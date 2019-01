"Ländle Ball" in Wien: Die Vorarlberger laden zum Tanz

Auch in diesem Jahr findet wieder der Ball der Vorarlberger "Ländle Ball" im Palais Ferstel in Wien statt und bietet den Besuchern ein buntes Programm.

Am Samstag, den 26. Jänner 2019 ist es wieder soweit, der traditionelle Ball der Vorarlberger, der 32. “Ländle Ball”, findet in Wien statt. Das Palais Ferstel wird zum Treffpunkt für Vorarlberger und auch für Liebhaber der Kulinarik und dem Brauchtum vom äußersten Westen Österreichs. In diesem Jahr steht die Region Bregenzerwald im Vordergrund. Es werden rund 600 Gäste erwartet.