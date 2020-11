Ladenschluss um 19 Uhr: Pro und Contra

Supermärkte und Handelsgeschäfte schließen ab heute bereits um 19 Uhr. Für die Mitarbeiterinnen bedeutet das, dass sie eine Stunde früher nach Hause dürfen, für Einkäufer jedoch weniger Zeit. Wir haben ein Pro und Contra zu den Öffnungszeiten.

PRO

Stellen Sie sich kurz ans offene Fenster und klatschen Sie eine Runde. Für viele sogenannte "Systemerhalter" ist das der einzige Dank, den sie in der Coronapandemie erhalten. Diese "Systemerhalter" sind jedoch meistens "Systemerhalterinnen" - und arbeiten weiterhin unter schwierigsten Bedingungen.

Soll nun der Handel eine Stunde früher schließen, ist der Aufschrei groß, das Klatschen aus dem Frühjahr ist bereits verhallt. Die Verkäuferinnen, die stundenlang an der Kassa unzählige Menschen abfertigen, sollen gefälligst bis 20 Uhr arbeiten! Wo kämen wir da hin, wenn ich mir nicht um fünf vor acht im Supermarkt meine Leberkas-Semmel kaufen kann?

Für alle, die es bisher vergessen haben, wir haben eine Pandemie in Österreich. Dass jetzt neben Supermärkte auch Geschäfte offen haben ist schön und gut, trotzdem sind ausschweifenden Shopping-Touren nicht angebracht. Es gilt: Abstand halten, Menschenmassen meiden. Lebensmitteleinkäufe vorausplanen und nicht zweimal am Tag für drei Produkte im Billa stehen.

CONTRA

Keine Frage: Die Coronakrise gestaltet das Leben nicht gerade angenehmer. Regeln, Einschränkungen und Veränderungen prägen 2020. Es wird versucht, so gut wie möglich, gegen die Pandemie vorzugehen und eine Verschlimmerung zu vermeiden – was prinzipiell gut ist. Was dabei Verkürzungen der Handels-Öffnungszeiten beitragen, bleibt jedoch unverständlich.