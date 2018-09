Ladendiebe in Wien geschnappt: Vier Festnahmen

Bei zwei verschiedenen Ladendiebstählen konnte die Polizei Wien gestern vier mutmaßliche Ladendiebe festnehmen.

Am Mittwochmittag verständigte ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes die Polizei und gab gegenüber an, drei verdächtige Männer auf der Favoritenstraße in Wien erkannt zu haben. Die hätten am 24. und 25. September 2018 in zwei Filialen der Kette Parfums im Wert von 700 Euro gestohlen.