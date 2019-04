Ladendieb nach mehreren Diebstählen im Burgenland festgenommen

Am Samstag konnte ein 57-jähriger Ladendieb festgenommen werden. Er gestand mehrere Diebstähle. Im Einkaufszentrum Parndorf soll er einen fünfstelligen Betrag erbeutet haben.

Die Polizei hat am Samstagabend einen 57-Jährigen festgenommen, der seit März mit Komplizen aus einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) Sportartikel im fünfstelligen Euro-Bereich gestohlen haben soll. Bei seiner Vernehmung war er geständig, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.