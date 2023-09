Ladendieb hatte es auf Energydrinks in NÖ und Burgenland abgesehen

Ein Ladendieb, dem vor wenigen Wochen das Handwerk gelegt worden ist, hatte es vor allem auf Energydrinks abgesehen. Dem 58-Jährigen sind nach Polizeiangaben vom Mittwoch acht Tatorte in Niederösterreich und im Burgenland zugeordnet worden. Der Geständige ist über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden.

Festgenommen worden war der Mann aus Belarus am 17. Juli nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach). Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde die Beute sichergestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben laut Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass der Beschuldigte seit Anfang Oktober 2021 auch für Ladendiebstähle in Gießhübl (Bezirk Mödling), Bruck a. d. Leitha, wo Spirituosen die Beute waren, Illmitz und Gols (Bezirk Neusiedl am See) sowie zweimal in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) verantwortlich gezeichnet hatte. Zudem wurde dem 58-Jährigen der Diebstahl einer Handtasche samt Geldbörse und Bankomatkarte in Bad Vöslau (Bezirk Baden), verbunden mit Einkäufen, nachgewiesen. Der Mann soll für die Ladendiebstähle extra nach Österreich eingereist sein und das Diebesgut in der Folge gewinnbringend verkauft haben.