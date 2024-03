Ladendetektiv in NÖ erwischte Ladendiebe

Ein Ladendetektiv eines Elektronikmarktes in Krems an der Donau bemerkte am Dienstag gegen 15.00 Uhr, zwei mutmaßliche Ladendiebe und verständigte die Polizei.

Die herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Krems an der Donau konnten die Tatverdächtigen mit gestohlenen Waren stoppen und vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

Polizei stellte in PKW von Ladendiebe Diebesgut sicher

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, das von den Verdächtigen genutzt wurde, konnten die Einsatzkräfte gestohlene Gegenstände sicherstellen. Verschiedene Elektronikgeräte wurden versteckt im Kofferraum nahe dem Ersatzrad gefunden. Die Verdächtigen sind eine 48-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann, beide stammen aus Polen.

Ihnen wird bisher der Ladendiebstahl in Krems an der Donau sowie ein zusätzlicher Diebstahl, der am 26. März 2024 um 14.20 Uhr in einem Laden in St. Pölten stattfand, zur Last gelegt. Dabei entwendeten sie unterschiedliche, wertvolle Elektronikgeräte (unter anderem Festplatten, Kopfhörer, Smartwatches, Zahnbürsten) mit einem Gesamtwert von etwa 2.500 Euro.

Ladendiebe wegen gewerbsmäßigem Diebstahl in Haftanstalt überstellt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, um die im Auto gefundenen Gegenstände zuzuordnen und weitere Straftaten zu identifizieren, gehen weiter. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau sind die zwei Verdächtigen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in die dortige Haftanstalt überstellt worden.