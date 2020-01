Lachen, flirten, tanzen: So gesund ist die Faschingszeit

Der Fasching wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf unsere Gesundheit aus. Professor Hademar Bankhofer klärt auf, was alles Medizin sein kann.

Buntes Faschingstreiben tut der Gesundheit gut

Last but not least bleibt noch das Tanzen, das auf keiner Faschingsveranstaltung oder fehlen darf. Durch die rhythmischen Bewegungen werden die Muskeln gelockert. Die Gedanken werden abgelenkt, man kann ideal vom Alltagsstress aussteigen. Depressive Stimmungen im Winter werden weggezaubert. Herz und Kreislauf werden gestärkt und Haltungsschäden bekämpft. Auch die Bauch- und Rückenmuskeln werden gestärkt. Die bei vielen Menschen mangelnde Durchblutung des Unterleibes wird gefördert und die Hüften werden gelenkiger. Außerdem hat eine Studie in Holland bestätigt, dass beim Tanzen die Knochendichte gestärkt wird und es somit zur Osteoporose-Vorbeugung beiträgt. Natürlich kann man mit dem Tanzen auch abnehmen, wenn man es regelmäßig betreibt und lang genug das Tanzbein schwingt: Beim Foxtrott baut man in einer Stunde etwa 300 Kalorien ab, beim Wiener Walzer sind es bis zu 400 Kalorien, beim Rock and Roll sogar 600 Kalorien.