Laborschwein Merlin fühlt sich beim Tierschutz Austria sauwohl

Happy End für Laborschwein Merlin: Der Eber hat im Tierschutzhaus Vösendorf ein neues Zuhause gefunden.

Merlin stammt aus einem Tierversuchslabor, welches sich nach Abschluss der Versuche dazu entschloss, dem erst sieben Monate alten Eber doch noch ein artgerechtes Leben in Würde zu ermöglichen.

Eber Merlin sucht Mitbewohner im Tierschutzhaus Vösendorf

Er kannte Schlamm und Erde offenbar nicht wirklich. So zeigte er sich bei seiner Ankunft anfangs sehr verschreckt und ängstlich, begann sich aber schon kurz darauf - sehr zur Freude des TSA-Teams - wie ein richtiges Schwein zu benehmen und sich im Schlamm - vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben - so richtig zu suhlen.