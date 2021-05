Labormäuse in Wien verdurstet: Prozess gegen Pflegerin

Eine Tierpflegerin der MedUni Wien soll im November ihre Labormäuse sieben Tage lang nicht gefüttert haben. 100 Zuchtmäuse verdursteten.

Ein ungewöhnlicher Prozess geht am Montag am Wiener Landesgericht über die Bühne. Der Tod von 100 Zuchtmäusen in einem Wiener Forschungslabor hat nun ein Verfahren wegen Tierquälerei zur Folge. Angeklagt ist eine Tierpflegerin, die sich sieben Tage lang nicht um die Mäuse gekümmert haben soll.