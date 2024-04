KV-Verhandlungen: Weiter keine Einigung in Elektroindustrie

Am Freitag sind die Verhandlungen über den Kollektivvertrag für etwa 60.000 Angestellte in der Elektro- und Elektronikbranche während der Frühjahrslohnrunde gescheitert.

"Die Arbeitgeber haben kein Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen vorgelegt", so die Gewerkschaften PRO-GE und GPA am Freitag mit. Daher soll am 10. April in der ÖGB-Zentrale eine österreichweite Konferenz der Betriebsräte stattfinden, um die weitere Vorgangsweise zu beschließen, so die Gewerkschaften.