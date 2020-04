KV-Verhandlungen: Gehaltsplus bei Wiener Ordensspitälern

Bei den KV-Verhandlungen für die Wiener Ordensspitäler gibt es ein Zwischenergebnis. Mitarbeiter können sich dort über ein Gehaltsplus freuen.

Die laufenden Kollektivvertrags-Verhandlungen für die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler haben ein erstes Zwischenergebnis gebracht, das Einkommensverbesserungen für Mitarbeiter bringt. Die Gehaltstabellen werden durchschnittlich um 2,5 Prozent erhöht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Ein über dem Schnitt liegendes deutliches Plus wurde in den Gesundheitsberufen vereinbart.