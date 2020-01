Kurzurlaub im Romantikhotel Bergergut gewinnen

VIENNA.at verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen im Romantikhotel Bergergut.

Die kleine Ortschaft Afiesl hoch oben im Mühlviertel, kurz vor der tschechischen Grenze, kommt einem vielleicht nicht gleich in den Sinn, wenn man an Romantik denkt. Sollte es aber. Eingebettet in einer traumhaften Naturkulisse liegt das Hotel Bergergut. Ein Ort für Verliebte. Für Genießer. Für Pärchen, die sich eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag gönnen möchten. Das 4-Sterne-Superior-Hotel als mehr als ein stylisches Wellnesshotel für Erwachsene – es ist persönlicher, detailverliebter. Ein stimmiges Gesamtbild von den Suiten bis hin zur kulinarischen Komponente.