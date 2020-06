Kurzarbeit: Gewerkschaft GPA-djp präsentierte Konzept "90 für 80"

Die Gewerkschaft GPA-djp verteidigt ihr "90 für 80"-Konzept gegen die Kritik der Wirtschaftskammer. Man sieht es als Win-Win-Modell für Arbeitgeber und -nehmer und rechnet vor.

GPA rechnet Kurzarbeit-Konzept "90 für 80" vor

Bisher wurden 4 mal 40 Stunden, also 160 Stunden gearbeitet und vom Arbeitgeber bezahlt. Künftig werden 5 mal 32 Stunden, also auch 160 Stunden gearbeitet und vom Arbeitgeber bezahlt. Für den Arbeitgeber entstehen also keine Mehrkosten, so die Gewerkschaft.

Gewerkschaft spricht von Win-Win-Modell für Arbeitgeber und -nehmer

"Wir verhandeln sozialpartnerschaftlich ein Kurzarbeitsmodell, nicht aber ein Arbeitszeit-Verkürzungsmodell", hatte Mahrer betont. Das neue Modell müsse in den Herbst und Winter hinein weiterreichen und müsse "unbürokratischer, fairer und einfacher als jetzt" werden, so der Arbeitgebervertreter. Es solle nur bezahlt werden müssen, was auch tatsächlich gearbeitet werde. "Es ist nicht die Zeit, um über eine Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Es braucht ein rundes Paket mit Qualifikationsmaßnahmen, mehr Mobilität am Arbeitsmarkt und grundsätzlich müssen möglichst Viele aus der Kurzarbeit und der Arbeitslosigkeit in die Vollbeschäftigung kommen", so Mahrer.