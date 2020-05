Kurz verweigert Auskunft zu Zugriff auf Twitter-Accounts

An Bundeskanzler Kurz wurden zwei parlamentarische Anfragen zum Twitter-Auftritt seines Medienstrategen Fleischmann gestellt. Kurz ließ diese jedoch inhaltliche unbeantwortet.

Tweet von Fleischmann mit Kritik an PK des Kanzlers

Eine über Fleischmanns Twitter-Account abgesetzte Nachricht hatte zu Beginn der Coronakrise für Aufsehen gesorgt. Denn darin wurde massive Kritik ausgerechnet an einer Pressekonferenz des Kanzlers geübt. "Was für eine peinliche Inszenierung! Warum muss der Kurz eine Konferenz zur AUA und zu Flugverkehr und Grenzkontrollen machen, was geht ihn das überhaupt an!? Lasst den Anschober machen! Da fühl ich mich wohler", stand da zu lesen. Verlinkt wurde ein Bericht über die Pressekonferenz, bei der Kurz gemeinsam mit Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) u.a. Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien angekündigt hatte.