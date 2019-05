Kurz verkündet Neuwahl: Richtige Entscheidung aus Sicht der Meinungsforscher

Meinungsforscher sind sich einig: Mit der Verkündung einer Neuwahl hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richtig entschieden. Aber auch wenn er wohl Schaden verhindert hat, werde das Leben für ihn nicht leichter - stelle sich doch die Frage nach einem Koalitionspartner.

Die FPÖ habe einen “Supergau” erlitten, rechnet Hofer mit Verlusten, aber nicht in dem Ausmaß wie in der ersten schwarz-blauen Phase Anfang der 2000er-Jahre. Das Ibiza-Video sei sicherlich “für viele Politikverdrossene ein schwerer Schlag, das wird nicht spurlos an der FPÖ vorübergehen”. Fraglich sei, ob die ÖVP die abwandernden FPÖ-Wähler – wie 2002 – zu sich holen kann, sei die Situation doch sicherlich für manche Türkis-Blau-Fans “schwer zu verkraften”. Und die Freiheitlichen werden sicherlich dagegen arbeiten, das könne “brutal werden” – und gar nicht mehr zur bisherigen “Harmonieerzählung” passen.