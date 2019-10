Kurz und Kogler unter vier Augen: Es herrscht wenig Euphorie

Am Dienstag trafen ÖVP-Chef Kurz und Grünen-Bundessprecher Kogler erneut bei einem "Vier-Augen-Gespräch" aufeinander. Die Parteichefs betonen dabei hauptsächlich die Unterschiede der Parteien.

"Sehr große Unterschiede" zwischen Kurz und Kogler



Kurz wiederum blieb so vage, wie man es nur sein kann. Besprochen würden "die wichtigsten Themen für die Republik Österreich", meinte der VP-Chef in seinem Kurz-Statement. Bisherige Gespräche will er Revue passieren lassen und die nächste Unterredung in Gruppen am Donnerstag vorbereiten.