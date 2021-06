Kurz stellt sich Wiederwahl zum ÖVP-Chef

Sebastian Kurz wird sich am 28. August der Wiederwahl zum ÖVP-Chef stellen. Am Sonntag wurde er vom Vorstand nominiert.

Am 28. August wird sich Sebastian Kurz beim 39. ordentlichen Bundesparteitag der Wiederwahl zum ÖVP-Chef stellen. Am Sonntag wurde er einstimmig für weitere vier Jahre als Bundesparteiobmann vom Vorstand nominiert, wie die Volkspartei der APA mitgeteilt hat. Kurz steht seit dem Rückzug von Reinhold Mitterlehner 2017 an der Spitze der Volkspartei, er wurde damals mit 98,7 Prozent zum Bundesparteiobmann gewählt.