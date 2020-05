Kurz-Statement zu AUA: Ziele haben sich nicht geändert

Am Donnerstag gab Bundeskanzler Kurz ein Statement zur Gefahr einer Insolvenz bei der AUA ab. Lauf ihm fänden "gerade Gespräche statt zwischen der Lufthansa und der Republik Österreich statt".

Ziele haben sich nicht geändert

"Unsere Ziele haben sich nicht verändert: die Frage des Standorts und der Standortgarantie und natürlich die Interessen der Republik, wenn es um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich geht", sagte Kurz im Anschluss an eine Videokonferenz mit Amtskollegen in Wien.