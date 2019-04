Kurz nimmt SPÖ wegen FPÖ-Koalition in die Pflicht

Am Donnerstag hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Koalition mit der FPÖ, trotz möglicher Anknüpfungspunkte mit Rechtsextremen, erneut verteidigt.

Bei der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der SPÖ nahm er aber auch die Fragesteller in die Pflicht. Er wollte wissen, wie die Sozialdemokraten Koalitionen mit den Freiheitlichen etwa im Burgenland und in Linz verantworten können. Der SPÖ-Bundesratsabgeordnete Martin Weber hatte Kurz zuvor als “Türöffner” für Rechtsextremisten bezeichnet. “Man hat sich eine rechtsextreme Braut angelacht, jetzt möchte man sie verstecken. Aber die Familie hat sich bereits vermischt”, meinte er und: “Wie möchten Sie bei einem Spezi das Cola vom Fanta trennen?” Weber appellierte an den Bundeskanzler: “Machen Sie jetzt Ihre Augen auf!”