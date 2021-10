Kurz nach Rücktritt: "Ich bin kein Schattenkanzler"

Sebastian Kurz hat am Montag seinem Bundeskanzler-Nachfolger Alexander Schallenberg seine Unterstützung zugesichert und betont: "Ich bin kein Schattenkanzler".

In einem schriftlichen Statement reagierte Kurz damit auf die Kritik der Opposition, dass er auch nach seinem Ausscheiden in der Bundesregierung weiter die Richtung vorgeben werde.

Kurz will Regierung als ÖVP-Bundesparteiobmann unterstützen

Wie"Ich werde jedenfalls in meiner Funktion als Bundesparteiobmann und Klubobmann die Arbeit der Bundesregierung unterstützen, weil es das Beste für die Menschen in unserem Land ist. Eines ist dabei klar: Ich bin kein Schattenkanzler. Die kommenden Tage werde ich auf Hochtouren arbeiten, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen", sagte Kurz in der Erklärung.