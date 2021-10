"Kurz muss gehen": Demo vor ÖVP-Zentrale in Wien

Die Sozialistische Jugend rief am Donnerstagabend zu einer Demonstration gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz auf. Einige hundert Menschen versammelten sich im 1. Bezirk vor der ÖVP-Zentrale.

Bei einer Demonstration vor der ÖVP-Zentrale wurde am Donnerstagabend laut nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz gerufen. Die Sozialistische Jugend rief zur Demo auf, einige hundert Teilnehmer kamen diesem auch nach.

"Jeder Tag, an dem Sebastian Kurz Bundeskanzler bleibt, schädigt die Demokratie weiter!", hieß es in den Sozialen Medien.

ÖVP-Ermittlungen: Volkspartei versucht die Mauer

Die ÖVP versucht mit aller Macht, Bundeskanzler Sebastian Kurz trotz der jüngst bekannt gewordenen Untreue-Vorwürfe im Amt zu halten. In Aussendungen stellten sich Landes- wie Bundesobleute am Donnerstag hinter den Parteivorsitzenden. Davor hatten die Grünen der ÖVP einen Kanzlerwechsel nahe gelegt. Einen freiwilligen Rückzug von Kurz wird es aber wohl nicht geben.

Wien. Begonnen hatte der Tag damit, dass die Grünen den Druck auf den Koalitionspartner deutlich erhöhten. In einer Aussendung sah Vizekanzler Werner Kogler eine "neue Dimension" erreicht. Man könne nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Grünen kündigten an, mit allen anderen Parteien Gespräche führen zu wollen, wie es weitergehen soll. Denn die Handlungsfähigkeit des Kanzlers sei "in Frage gestellt".