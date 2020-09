Kurz lehnt Zwang zur Aufnahme von Flüchtlingen ab

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz sind Konzepte, mit denen Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen gezwungen werden, "nicht realistisch". Eine EU-Asylreform müsse stattdessen den Außengrenzschutz stärken.

Zugleich lehne er Konzepte ab, mit denen Staaten gezwungen würden, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte Kurz in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich halte das für nicht realistisch", sagte er angesichts des Widerstands in vielen EU-Staaten.

Kurz: EU-Asylreform muss Außengrenzschutz stärken

Deutschland will in seiner EU-Ratspräsidentschaft Pläne zu einer Neuaufstellung der EU-Asylpolitik vorantreiben. Dabei sollen die Aussichten von Migranten auf Schutz in Asylzentren an der Außengrenze geprüft werden und nur die weiterreisen dürfen, die Aussicht auf Erfolg haben.