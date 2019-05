Kurz im Wahlkampfmodus: "Wir werden kämpfen"

Nach der Abwahl ist vor der Wahl - zumindest für Sebastian Kurz. Am Montag rief der 32-Jährige in der ÖVP-Parteiakademie zum Wahlkampf auf. Rund 1.200 Funktionäre und Unterstützer sollen dabei anwesend gewesen sein.

Der scheidende Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat seine Partei bei seinem ersten Auftritt nach der Abwahl im Nationalrat auf den kommenden Wahlkampf eingestimmt. Er habe dem Bundespräsidenten eine “ordentliche Übergabe an die Übergangsregierung” zugesagt, berichtete Kurz am Abend vor Funktionären und Unterstützern in der ÖVP-Parteiakademie. Bis zur Wahl im Herbst, “da werden wir kämpfen”.