Kurz im U-Ausschuss: NEOS orten "Verhöhnung des Parlaments"

Keine Freude macht sich bei den NEOS im Hinblick auf den Verlauf der Befragung von Sebastian Kurz (ÖVP) im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses breit.

Die NEOS sind wütend über den Verlauf der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Für Verfassungssprecher Nikolaus Scherak war der Auftritt des ÖVP-Chefs eine "Verhöhnung des Parlaments" und ein "Tiefpunkt in der Geschichte des Nationalrates", wie er am Freitag in einer Pressekonferenz sagte. Kurz hatte am Tag zuvor so lange auf die Fragen vor allem seiner eigenen Fraktion geantwortet, dass zwei Parteien gar nicht zu Wort kamen.