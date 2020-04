Kurz: Grenzen zunächst nur zu Nachbarländern öffnen

Bundeskanzler Sebastian Kurz will Österreichs Grenzen zunächst nur für Nachbarländer öffnen. Und auch da geschehe die Öffnung nicht von heute auf morgen, sondern wird wohl noch mehrere Wochen dauern.

Grenzöffnung wird noch Wochen dauern

Seit dieser Woche verbucht Österreich täglich nur noch eine niedrigere zweistellige Anzahl an Coronavirus-Neuinfektionen, am gestrigen Donnerstag kamen laut dem Gesundheitsministerium 44 bestätigte Fälle hinzu. In Deutschland waren es nach Daten der US-Universität Johns Hopkins vom Freitag rund 2.500 Neuinfektionen, in Tschechien 55. In der Schweiz gab es 228 Neuinfektionen, in Italien rund 2.600, in Slowenien 13, in Ungarn 116 und in der Slowakei 81. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen somit in allen Nachbarländern über jener Österreichs, wobei die Differenz zu Deutschland und Italien besonders ausgeprägt war. Nur unwesentlich schlechter als Österreich lag Tschechien, das übrigens - bei ähnlicher Bevölkerungsanzahl - genauso viele Neuinfektionen aufwies wie Griechenland.