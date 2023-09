Kurz - der Film: Kritik und Trailer

Der Dokumentarfilm "Kurz - der Film" wird ab dem 8. September in den österreichischen Kinos zu sehen sein. Das Publikum erwartet ein Einblick in das Leben und die Karriere des ehemaligen Bundeskanzlers und nunmehrigen Unternehmers Sebastian Kurz.

Basierend auf Interviews aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet der Film die Facetten des politischen Werdegangs von Sebastian Kurz mit allen Höhen und Tiefen bis hin zum Abschied von der politischen Bühne.

Kurz - der Film: Kurzinhalt zum Film

Zu Wort kommen darin unter anderem etablierte (Investigativ-)Journalisten und Autoren wie Michael Nikbakhsh oder Thomas Schrems, Oppositionspolitiker wie Matthias Strolz oder Stephanie Krisper, Kurz‘ Widersacher im Wahlkampf 2017, Christian Kern sowie auch Sebastian Kurz selbst und Teile seines Teams. Mit Arnold Schwarzenegger ist es den Machern des Films sogar gelungen, einen Hauch von Hollywood auf die Leinwand zu bringen.

"Kurz - der Film" verspricht eine fesselnde und einzigartige Reise durch die Höhen und Tiefen eines politischen Lebens. In nur wenigen Jahren gelang es dem aufstrebenden Jungpolitiker und seinem "Team Kurz", sich als Polit-Nachwuchs zu etablieren und schlussendlich sogar höchste Ämter der Republik zu bekleiden: Staatssekretär mit 24 Jahren, Außenminister mit 27 und nach zwei Wahlsiegen als Obmann der Volkspartei: Bundeskanzler mit nur 31 Jahren. Doch so kometenhaft sein Aufstieg war, so abrupt kam für viele auch das Ende seiner politischen Karriere. Ausgelöst durch das Ibiza-Video führten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft schlussendlich auch zu Kurz und Teilen seines engsten Kreises. Nach seinem Rücktritt 2021 ist Kurz heute mit nur 37 Jahren der jüngste Ex-Kanzler der österreichischen Geschichte. Doch auch nach seinem Schritt in die internationale Privatwirtschaft und der vermeintlichen Flucht aus dem Rampenlicht bleibt die Figur Sebastian Kurz Thema in der Öffentlichkeit und Ausgangspunkt von Kontroversen.

Kurz - der Film: Die Kritik

Der Film legt prägnant und nachvollziehbar die Wendepunkte dar, sowohl in Kurz‘ Karriere als auch in der medialen Rezeption. Er zeigt Herangehensweisen und Wirkungen moderner Politikmechanismen generell und wie sich das System "Politik" in der letzten Dekade verändert hat.

"Kurz - der Film" ist eine Co-Produktion der Deutschen Opus-R und der österreichischen Pongo Film. Regie führte Sascha Köllnreitner, der sich bereits in der Vergangenheit mit Werken wie "Attention - A Life in Extremes" oder den Reihen "Mythos Kitzbühel" als Regisseur für Dokumentarfilme in Kino und Fernsehen einen Namen gemacht hat.