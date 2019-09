Kurz-Biografin beschönigte wohl ihre Arbeit bei "profil"

Die Autorin der Kurz-Biographie Judith Grohmann war wohl nie als Redakteurin bzw. Chefin vom Dienst für das Magazin "profil" tätig. Das berichtete das Magazin in einer Aussendung.

Am 11. September erscheint im Münchner Verlag FBV das Buch "Sebastian Kurz: Die offizielle Biografie", dem Vernehmen nach vom ÖVP-Obmann persönlich autorisiert. Die Autorin Judith Grohmann behauptet in ihrem Lebenslauf, "die jüngste Investigativ-Journalistin und Schlussredakteurin Österreichs" gewesen zu sein: "Mit 17 ging sie zum Herausgeber des bekanntesten österreichischen Enthüllungs- und Nachrichtenmagazins ,profil‘ und bot ihm an, für ihn als Investigativ-Journalistin zu arbeiten. Zwei Monate später bot ihr derselbe Herausgeber an, neben ihrer Tätigkeit als Journalistin auch als Chefin vom Dienst für ,profil‘ zu arbeiten."