Kurz-Biograf Ronzheimer schließt Comeback nicht aus

Paul Ronzheimer, der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur und Kurz-Biograf kann sich einen Rückzug vom Rücktritt des Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz durchaus vorstellen.

Kurz-Biograf kann sich Comback von Ex-Kanzler gut vorstellen

Rückkehr zur Politik nur bei Klärung rechtlicher Vorwürfe

Angesprochen auf die internationale Rolle nannte Ronzheimer Kurz einen "absoluten Vorzeigepolitiker für viele konservative Parteien in Europa, insbesondere in Deutschland". "In Deutschland haben sich viele, die in der CDU/CSU Karriere machen wollten, an ihm orientiert. Das hat sich natürlich durch den Rückzug als Kanzler schon ein bisschen verändert." Kurz sei in seinem Auftreten ein "absoluter Ausnahmepolitiker" - dadurch, dass er so jung ins Amt gekommen und "rhetorisch so talentiert" sei sowie auch den Mut gezeigt habe, sich als Politiker eines kleinen Landes gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu positionieren, was "in konservativen Kreisen durchaus für Respekt gesorgt hat."