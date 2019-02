Kurt Ostbahn & Russkaja sorgen beim 25. Wiener Flüchtlingsball für Stimmung

Der 25. Wiener Flüchtlingsball findet am Samstag im Wiener Rathaus statt. Zum großen Jubiläum spielen viele Künstler und Bands, die das Tanzevent über viele Jahre begleitet haben.

1995 spielte Kurt Ostbahn beim allerersten Wiener Flüchtlingsball. Heuer, zum 25-jährigen Jubiläum am 2. März im Wiener Rathaus, ist er wieder mit dabei. Im Wesentlichen ist es dieselbe Band wie 1995. Nämlich die Stubnblues-Ostbahn-Band. “Nur, dass es den Stubnblues damals noch gar nicht gegeben hat, aber die Musiker schon. Und der Ostbahn hatte 1995 auch grad keine Band. Aber Freunde”, so Willi Resetarits, Gründer und Ehrenobmann des Integrationshauses.

Auftreten werden am diesjährigen Wiener Flüchtlingsball Musikerinnen und Musiker aus den vergangenen 25 Jahren. Mit dabei sind Mosa Sisic & The Gipsy Magic mit Harri Stojka, Prince Zeka, Mary Broadcast feat. Slavko Ninic, Insingizi, Tini Trampler & das dreckige Orchestra und Hotel Balkan. Und auch Russkaja, die gerade ihren neuen Song “No one is illegal” präsentiert haben, der in Kooperation mit dem Integrationshaus entstanden ist.