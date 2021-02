Kunstwerk aus Gedenkgaben von Passanten erinnert an Terror-Nacht in Wien

Bis zum 8. März kann im Wiener Stephansdom die Ausstellung "DENK MAhn MAL" besucht werden. Für das Kunstwerk wurden Überbleibsel der Kerzen, Botschaften und Blumensträuße verwendet, die die Bevölkerung nach dem Terror-Anschlag in Wien an den Tatorten niedergelegt hatten.

Nicht nur der am Dienstag präsentierte Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz, sondern auch ein Kunstwerk im Stephansdom soll an den Schrecken und die Opfer der Terrornacht vom 2. November in der Wiener Innenstadt erinnern.